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تنظيم داعش الإرهابى يعلن المسؤولية عن هجوم على نقطة تفتيش غرب ليبيا

السبت، 25 أغسطس 2018 05:28 م
تنظيم داعش الإرهابى يعلن المسؤولية عن هجوم على نقطة تفتيش غرب ليبيا تنظيم داعش الإرهابى
القاهرة (رويترز)
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أعلنت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم داعش الإرهابى اليوم السبت، مسؤولية التنظيم عن هجوم مسلح على نقطة تفتيش شرقى العاصمة الليبية طرابلس أسفر عن مقتل 4، لكنها لم تقدم ما يثبت صحة هذا.

ووقع الهجوم يوم الخميس بين بلدتى زليتن والخمس على الطريق الساحلى المؤدى من طرابلس إلى مدينة مصراتة الساحلية.

وقالت أعماق "مقتل 7 وإصابة نحو 10 من أمن الطرق الليبى بهجوم لمقاتلى تنظيم داعش الإرهابى".

وتشهد ليبيا بين الحين والآخر هجمات يشنها مقاتلو تنظيم داعش الإرهابى الذى استفاد من الاضطرابات فى أعقاب انتفاضة عام 2011 التى دعمها حلف شمال الأطلسى.

وأخرجت قوات محلية التنظيم المتشدد من معقله السابق فى سرت جنوب شرقى مصراتة فى عام 2016 لكن ليبيا ومسؤولين غربيين يقولون إن التنظيم سعى لتوحيد صفوفه من خلال وحدات متحركة فى الصحراء وخلايا نائمة فى بلدات شمالية.

وتقود الأمم المتحدة جهودا للتحضير لانتخابات عامة فى ليبيا تأمل أن توحد الفصائل المتناحرة فى طرابلس وفى شرق البلاد.

 


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