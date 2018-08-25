تقارير: إرتفاع حالات الموت"المشبوهة" فى سجون تركيا لـ120 قتيلا

كتب أيمن رمضان

عرض موقع سكاى نيوز عربية، تقريرا مطولا حول حالات الموت المشبوهة التى وقعت فى تركيا منذ عملية الإنقلاب إلى الآن، ووفقا لما نشره الموقع بلغت الحالات نحو 120 حالة قتل، فضلاً عن صدور إجراءات قانونية ضد نصف مليون تركى بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله جولن.

ووفقا لما نشر عبر موقع "سكاى نيوز"، توفى صباح الجمعة الأكاديمى التركى المتقاعد صبرى كولاك عن عمر ناهز69 عاما، حيث كان يقضى فترة عقوبة داخل السجن بسبب صلات مزعومة بحركة رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن والذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب 2016، فيما رصد مركز ستوكهولم للحرية ارتفاع عدد حالات الموت والانتحار "المشبوهة" فى تركيا.

وفى تقرير نشره الموقع الإخبارى التركى "TR724"، فإن كولاك الذى حكم عليه بالسجن 7 سنوات ونصف مات فى سجن مشدد الحراسة فى إقليم فان، بسبب أزمة قلبية، وذكر التقرير أن كولاك كان يعانى مشاكل فى القلب.

وبحسب ما نشره الموقع، فإن عائلة صبرى كولاك ستتسلم جثمانه بعد تشريحه، فيما ستقام مراسم الجنازة فى مقاطعة أرضروم، ووفقا للمصدر ذاته، فإن السلطات اعتقلت كولاك بسبب صلاته المزعومة بحركة غولن، عقب محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان فى 15 يوليو 2016.

وكانت المحكمة الجنائية العليا أمرت باعتقال كولاك بعد عرض مقابلة له كجزء من فيلم وثائقى بثه تلفزيون "Irmak"، يظهر به جولن، ورأت المحكمة أن ذلك يعد دليلا على عضوية كولاك فى "منظمة إرهابية" مزعومة.

ورصد مركز ستوكهولم للحرية، فى إحدى دراساته بعنوان "حالات الموت والانتحار المشبوهة فى تركيا"، ارتفاع عدد الوفيات المشبوهة فى تركيا، معظمها فى السجون ومراكز الاحتجاز، حيث يمارس التعذيب وسوء المعاملة،لكن السلطات خلصت إلى أنها حالات انتحار دون أى تحقيق مستقل وفعال.

كما وقعت حالات قتل مشبوهة خارج جدران السجن، وسط ضغوط نفسية، وتهديدات بالسجن الوشيك والتعذيب، وأحيانا عقب إطلاق سراح المشتبه بهم أو قبيل احتجازهم.

ونشر مركز ستوكهولم 120 حالة وفاة وانتحار مشبوهة "على الأقل" بين المعتقلين فى تركيا خلال العامين الأخيرين،ويخضع ما يقترب من نصف مليون شخص فى تركيا لإجراءات قانونية خلال العامين الماضيين، بتهم الانتماء إلى حركة جولن، منذ محاولة الانقلاب فى صيف 2016، حسبما قال مسؤول بوزارة العدل التركية فى يوليو الماضى.

ونقلت وكالة الأنباء الإسلامية التركية "إلكا" الموالية للحكومة عن وكيل وزارة العدل التركى عمر فارد أيدينر قوله: "اتخذنا إجراءات قانونية ضد 445 ألف عضو فى هذه المنظمة".