تعرف على موقف طلاب الثانوية العامة "دور ثانى" من التنسيق بعد إعلان النتيجة

كتب- محمود طه حسين

ينتظر طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات الدور الثانى، إعلان النتيجة نهاية الشهر الجارى، وذلك حسبما صرح خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.

وعقب إعلان النتيجة يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات للطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثانى.

وقال السيد عطا، المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالي، إنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، بعد أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنحو 48 ساعة.

وأشار إلى أن الطلاب الحاصلين على مجموع مرتفع والذين ينتظرون نتيجتهم بالدور الثاني للثانوية العامة سيتم إلحاقهم بكليات المرحلة الأولى و الثانية شرط أن يكونوا حاصلين على مجموع الحد الأدنى للتقدم لكل مرحلة.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 11 أغسطس الجارى وانتهت يوم 20 من نفس الشهر حيث أدى الامتحانات قرابة 140 ألف طالب وطالبة.