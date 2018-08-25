تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ الحى السكنى "R5" بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى "جاردن سيتى الجديدة"، و"اليوم السابع" يقدم تقريرا عن الحى الجديد فى السطور التالية..
- يقع الحى على مساحة ألف فدان.
من المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة.
- الطراز المعمارى الذى سيتم اتباعه فى تنفيذ هذا الحى، هو الطراز الفرنسى القديم، ليشبه العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد.
- سيتم توفير جميع الخدمات بالحى "الصحية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والتجارية اليومية، وغيرها".
- يضم أيضاً منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها نحو 2000 وحدة سكنية وفندق 5 نجوم.
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