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تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

السبت، 25 أغسطس 2018 09:22 م
تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة جاردن سيتى الجديدة
كتب- أحمد حسن
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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ الحى السكنى "R5"  بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى "جاردن سيتى الجديدة"، و"اليوم السابع" يقدم تقريرا عن الحى الجديد فى السطور التالية..

 

- يقع الحى على مساحة ألف فدان.

من المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة.

- الطراز المعمارى الذى سيتم اتباعه فى تنفيذ هذا الحى، هو الطراز الفرنسى القديم، ليشبه العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد.

- سيتم توفير جميع الخدمات بالحى "الصحية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والتجارية اليومية، وغيرها".

- يضم أيضاً منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها نحو 2000 وحدة سكنية وفندق 5 نجوم.

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فيديو وصور.. "جاردن سيتى الجديدة" على مساحة ألف فدان بالعاصمة الإدارية

جاردن سيتى الجديدة

العاصمة الإدارية الجديدة

الحكومة

مصطفى مدبولى




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