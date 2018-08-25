video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 04:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على القضاء المستعجل داخل المحاكم الاقتصادية

السبت، 25 أغسطس 2018 04:00 ص
تعرف على القضاء المستعجل داخل المحاكم الاقتصادية محكمة - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف
إضافة تعليق

نصت المادة 3 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 م على أن: ( تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، فى بداية كل عام قضائى، قاضياً أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة ( أ ) على الأقل ليحكم بصفة مؤقته ومع عدم المساس بأصل الحق، فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت، والتى تختص بها تلك المحكمة.

وعلى ذلك، فيجب توافر شروط فى الدعاوى التى ينظرها قاضى الأمور المستعجلة بالمحاكم الاقتصادية:

 1. أن تكون المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر الدعوى.

 بمعنى أن يكون موضوعها قد نشأ عن تطبيق أى من القوانين الواردة بالمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية.

 2.  ألا تكون الدعوى من الدعاوى المستثناة التى لا تدخل فى اختصاص المحاكم الاقتصادية.

 3. أن يتوافر في الدعوى شرط الاستعجال.

 4 . ألا يكون فى الفصل في الدعوى مساس بأصل الحق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دعوى أمام الأمور المستعجلة تطالب بعزل الضباط الملتحين

"الأمور المستعجلة" تصدر اليوم حكمها فى دعوى تطالب بإغلاق مكتب BBC فى مصر

محكمة الأمور المستعجلة تقضى برفع الحجز عن أموال نادى الزمالك

اخبار المحاكم

أخبار الحوادث اليوم

المحكمة الاقتصادية

المحاكم الاقتصادية اليوم

قاضى الامور المستعجلة

الداعاوى المستعجلة بالمحاكم الاقتصادية




لا تفوتك
شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة