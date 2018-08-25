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تشيلى تعلق العمل فى مصفاة وميناء بعد تسرب غاز

السبت، 25 أغسطس 2018 07:13 ص
تشيلى تعلق العمل فى مصفاة وميناء بعد تسرب غاز مصفاة نفطية
سانتياجو (رويترز)
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أمرت حكومة تشيلى، الجمعة، بتعليق العمل فى مصفاة الشركة الوطنية للبترول(ايناب) الحكومية للطاقة والميناء الواقع على الساحل الأوسط للبلاد، بعد تسرب غاز سام فى المنطقة.

وقالت الحكومة فى بيان، إن التسرب حدث يوم الخميس قرب ميناء فينتاناس على بعد 145 كيلومترا شمال شرقى سانتياجو. وقالت تقارير طبية أن سكانا من بينهم أطفال فى مدرسة قريبة سعوا للحصول على رعاية طبية بسبب إصابتهم بدوار وقيء مما دفع السلطات لإجراء تحقيق.

وقالت وزيرة البيئة كارولينا شميت فى بيان "استطعنا تحديد أن ايناب كانت تجرى بعض العمليات التى قد تكون أسفرت عن انبعاث تلك الغازات السامة، "ولهذا السبب قررنا إغلاق كل عملياتها فورا"، وامتنعت ايناب عن التعليق.

 

 


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