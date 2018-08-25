video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 07:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يهنئ رئيس الوزراء الأسترالى الجديد بعد حلفه اليمن الدستورية

السبت، 25 أغسطس 2018 06:27 ص
ترامب يهنئ رئيس الوزراء الأسترالى الجديد بعد حلفه اليمن الدستورية ترامب
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق

هنأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سكوت موريسون، رئيس الوزراء الاسترالى الجديد، بعد حلفه اليمين الدستورية، أمس الجمة، وذلك عقب فوزه بزعامة الحزب الليبرالى الأسترالى وتعيينه رئيسا للوزراء فى وقت سابق اليوم.

وبعث ترامب برسالة لـ"موريسون" قائلاً :" تهنئه إلى رئيس الوزراء الأسترالى الجديد سكوت موريسون، ليس هناك أصدقاء أكبر من الولايات المتحدة وأستراليا".

يذكر أن موريسون حليف رئيس الوزراء المعزول مالكولم تيرنبول فاز برئاسة الحزب بـ 45 صوتا مقابل 40، ليخلف بذلك تيرنبول فى منصب رئاسة الوزراء.

ترامب
ترامب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يتذوق مرارة الخيانة.. شرط الولاء لم يفلح وأقرب المقربين من الرئيس الأمريكى ينقلبون عليه.. مايكل كوهين كاتم الأسرار يسرب تسجيلاته ويعترف بانتهاك القوانين بمعرفة "دونالد".. وأوماروسا تضاعف المأساة

دونالد ترامب

سكوت موريسون

امريكا

استراليا




لا تفوتك
شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة