ترامب يهنئ رئيس الوزراء الأسترالى الجديد بعد حلفه اليمن الدستورية

كتب إسلام جمال

هنأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سكوت موريسون، رئيس الوزراء الاسترالى الجديد، بعد حلفه اليمين الدستورية، أمس الجمة، وذلك عقب فوزه بزعامة الحزب الليبرالى الأسترالى وتعيينه رئيسا للوزراء فى وقت سابق اليوم.

وبعث ترامب برسالة لـ"موريسون" قائلاً :" تهنئه إلى رئيس الوزراء الأسترالى الجديد سكوت موريسون، ليس هناك أصدقاء أكبر من الولايات المتحدة وأستراليا".

يذكر أن موريسون حليف رئيس الوزراء المعزول مالكولم تيرنبول فاز برئاسة الحزب بـ 45 صوتا مقابل 40، ليخلف بذلك تيرنبول فى منصب رئاسة الوزراء.