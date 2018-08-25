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السبت، 25 أغسطس 2018 05:34 م
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ترامب ينفى علمه باجتماع أعضاء حملته الانتخابية مع محامى الكرملين

السبت، 25 أغسطس 2018 05:10 م
ترامب ينفى علمه باجتماع أعضاء حملته الانتخابية مع محامى الكرملين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لم يكن على علم بشأن اللقاء الذى جمع بين مسؤولى حملته الانتخابية ومحامى تابع للرئاسة الروسية "الكرملين" فى برج ترامب عام 2016.

وجاء تصريح ترامب خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ونقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى.

ونوّهت الصحيفة إلى أن ترامب لطالما أنكر علمه بالاجتماع الذى عقد خلال فترة الحملة الانتخابية، بيد أن تغريدته الأخيرة أعقبت شهرًا من الجدل على خلفية المزاعم التى صرح بها محامى ترامب السابق مايكل كوهين، والتى أكد فيها أن ترامب كان على علمٍ مُسبق بالاجتماع.

وأضافت الصحيفة أن ورقة ترامب الرابحة منذ فترة طويلة (تقصد كوهين) قد اعترف بأن ترامب كان على علم بخصوص الاجتماع الذى قيل أنه عُقد فى يونيو عام 2016.

ولفتت إلى أن اعترافات كوهين تمثل همزة وصل مع التحقيق الذى فتحه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية "أف. بى. أى" روبرت مولر حول ما إذا كان مسؤولى حملة ترامب قد تعاونوا مع الروس للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول: إن كوهين قال، فى وقت سابق، إنه كان حاضرا للقاء جمع بين ترامب ونجله عندما ناقشا العرض الذى قدمه الروس للضغط على منافسة ترامب من الحزب الديمقراطي، هيلارى كلينتون.

 

 


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