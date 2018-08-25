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ترامب: أتوقع قرب إبرام "اتفاق تجارى" مع المكسيك

السبت، 25 أغسطس 2018 05:53 م
ترامب: أتوقع قرب إبرام "اتفاق تجارى" مع المكسيك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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توقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم السبت، إبرام اتفاق تجارى مع المكسيك قريبا، لافتا إلى أن البلدين "تتوطد علاقاتهما ساعة بعد ساعة".

وقال ترامب - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، نقلتها مجلة (واشنطن إكسماينر) الأمريكية - إن "بعض الناس الجيدين بحق فى كل من الحكومة المكسيكية الجديدة والقديمة يعملون معا بشكل وثيق، يمكن أن نشهد اتفاقا تجاريا كبيرا مع المكسيك قريبا!".

وأعرب ترامب عن تفاؤله بشأن العمل مع إداراتى الرئيس المكسيكى المنتهية ولايته إنريكى بينا نييتو، الذى يترك منصبه فى الأول من ديسمبر، والرئيس المنتخب مانويل لوبيز أوبرادور.

وكانت أنباء أشارت - أمس - إلى تراجع احتمالات التوصل لاتفاق سريع بين المكسيك والولايات المتحدة بعد تفجر خلافات بشأن الطاقة، واستمرار الصراع بشأن السيارات فى عملية اعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة باسم (نافتا).

ويركز المفاوضون الأمريكيون والمكسيكيون، منذ استئناف المحادثات الشهر الماضى، على التوصل لتفاهم مشترك، ولكن اختلاف وجهات النظر بشأن سياسة الطاقة بين الإدارتين المنتهية ولايتها والمقبلة فى المكسيك شكّل عقبة جديدة.

 

 


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