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تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

السبت، 25 أغسطس 2018 01:18 م
تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد حركة سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم السبت بلغت 27 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد، فقد شهد دخول سفينة وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 


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