تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد حركة سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم السبت بلغت 27 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد، فقد شهد دخول سفينة وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.