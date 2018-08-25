video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق

السبت، 25 أغسطس 2018 12:45 م
تجديد حبس متهم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق

جددت نيابة أمن الدولة حبس المتهم "عصام. ع" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالانتماء لجماعة إرهابية.

 

ويواجه المتهم فى القضية رقم 585 لسنة 2018 حصر أمن دولة اتهامات نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة السويس تقرر تجديد حبس إرهابى تفجير معسكر فرق الأمن

تجديد حبس عامل قتل خاله بسبب خلافات أسرية فى الجيزة 15 يومًا

تجديد حبس 5 أفراد لاتهامهم بتأسيس جمعية "شارك" لدعم الإخوان بكرداسة

تجديد حبس "مستريح أكتوبر" المتهم بالنصب على المواطنين فى 144 مليون جنيه

تجديد حبس متهم

تجديد حبس

نيابة أمن الدولة تجدد حبس

الانضمام لجماعة

6 أبريل

اخبار الحوادث

محكمة الجنايات

امن الدولة

محكمة التجمع




لا تفوتك
حكاية "الدائرى الإقليمى" الأطول فى الشرق الأوسط× 11 معلومة و20 صورة

حكاية "الدائرى الإقليمى" الأطول فى الشرق الأوسط× 11 معلومة و20 صورة

وزير التنميه المحلية يصدر قرارا بحظر سير التوك توك على الطرق الرئيسية

وزير التنميه المحلية يصدر قرارا بحظر سير التوك توك على الطرق الرئيسية

"يا بيتُ هل هَذى نهايةُ عهدِنا.. يا بيتُ وَدِّعَ بالسلامِ مُسَافِرا".. قوافل الحجيج المتعجلة تودع الكعبة المشرفة بطواف الوداع.. ارتفاع عدد الوفيات لـ 43 حالة.. والعيادات الطبية تستقبل المرضى على مدار 24 ساعة

"يا بيتُ هل هَذى نهايةُ عهدِنا.. يا بيتُ وَدِّعَ بالسلامِ مُسَافِرا".. قوافل الحجيج المتعجلة تودع الكعبة المشرفة بطواف الوداع.. ارتفاع عدد الوفيات لـ 43 حالة.. والعيادات الطبية تستقبل المرضى على مدار 24 ساعة

العالم السرى لأطفال الشوارع.. عصابات منظمة تستغل "الأحداث".. الضحايا لـ"اليوم السابع": التفكك الأسرى والعلاقات غير الشرعية وراء وجودنا فى الشوارع.. ونتعرض لانتهاكات جسدية ونعمل طوال اليوم مقابل علبة كشرى

العالم السرى لأطفال الشوارع.. عصابات منظمة تستغل "الأحداث".. الضحايا لـ"اليوم السابع": التفكك الأسرى والعلاقات غير الشرعية وراء وجودنا فى الشوارع.. ونتعرض لانتهاكات جسدية ونعمل طوال اليوم مقابل علبة كشرى

ليفربول فى مهمة صعبة ضد برايتون قاهر مانشستر يونايتد

ليفربول فى مهمة صعبة ضد برايتون قاهر مانشستر يونايتد

مش بس المواعين.. 5 حاجات ممكن تنضفيها فى غسالة الأطباق

مش بس المواعين.. 5 حاجات ممكن تنضفيها فى غسالة الأطباق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة