تجديد حبس عامل قتل خاله بسبب خلافات أسرية فى الجيزة 15 يومًا

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عامل متهم بقتل خاله 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

من جانبها، طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستعجلت تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليه، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافات أسرية دفعت المتهم للاعتداء على المجنى عليه وإصابته بجرح قطعى بسلاح أبيض (مطوة)، مما أسفر عن وفاته متأثراً بجراحه.

كانت مباحث الجيزة القت القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيق والدته بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواق وأخطرت النيابة للتحقيق،

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.