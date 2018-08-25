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تأجيل نظر استشكال استمرار تنفيذ حكم منع استيراد «قمح الإرجوت» لـ13 أكتوبر

السبت، 25 أغسطس 2018 01:35 م
تأجيل نظر استشكال استمرار تنفيذ حكم منع استيراد «قمح الإرجوت» لـ13 أكتوبر محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، تأجيل الاستشكال المطالب باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإدارى بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، الذى حمل رقم 17783 لسنة 72 قضائية، واختصم وزير الزراعة ورئيس الوزراء.

 

كانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت، أن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت فى أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

 

وأكدت المحكمة، على أنه فى أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون أن يكون مختصا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الإرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص.


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