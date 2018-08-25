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السبت، 25 أغسطس 2018 01:52 م
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تأجيل طعن الحكومة لاستمرار التحفظ على أموال سعودى ماركت إلى 17 نوفمبر

السبت، 25 أغسطس 2018 01:53 م
تأجيل طعن الحكومة لاستمرار التحفظ على أموال سعودى ماركت إلى 17 نوفمبر محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم، السبت، تأجيل نظر الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودى ماركت"، إلى جلسة 17 نوفمبر لتقديم المستندات.
 
وحمل الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا مختصم شركة يونايتد "سعودى".
 
كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محال سوبر ماركت "سعودى"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.
 
وذكر التقرير، أن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات، تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودى ماركت " للإخوان.
 

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