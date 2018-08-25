تأجيل أولى جلسات محاكمة خاطفى "طفل الشروق" لـ26 أكتوبر

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار لطفى سليمان، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل، فى القضية المعروفة إعلاميًا بخطف "طفل الشروق"، لجلسة 26 أكتوبر لسماع الشهود .

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل، باصطحاب المتهمين الثمانية، كما قامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم.

ترجع وقائع القضية إلى بلاغ من موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها 7 سنوات من أمام مسكن والد زوجها بالحى الثالث باستخدام سيارة ملاكى، وقد أجرى الخاطفون اتصالات هاتفية بأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية نظير إطلاق سراحه.