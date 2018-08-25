بلدة فرنسية تلغى مهرجانا للنباتيين خشية وقوع اشتباكات مع أصحاب المجازر

كتب: أحمد علوى

ألغت السلطات الفرنسية مهرجان يقيمه النباتيون ويدعون خلاله إلى تجنب اكل اللحوم واللجوء إلى ذبح او قتل الحيوانات من اجل الغذاء، واللجوء إلى النباتات والخضروات فى وجباتهم.

كان من المقرر أن يكون المهرجان يوم 8 سبتمبر قبل أن يتم إلغائه من قبل عمدة مدينة كالية، الذى أعلن أن السبب هو تجنب وقوع أى أحداث عنف خلال الفعالية.

ووفقاً لقناة 20 مينوت الفرنسية، هناك مخاوف ان تقع اشتباكات مع الصيادين ومربيين الحيوانات وأصحاب المجازر لما يرونه من تعدى على حقوقهم من خلال المهرجان الذى يعده نباتيون، إذ انهم يدعون لعدم تناول اللحوم.

وقالت البلدية فى بيانها ، لقد ورد إلينا العديد من المعلومات عن اضطرابات وإثارة للمشكلات ستقع خلال هذا الاحتفال ، لذلك كان إلغاؤه هو الحل الأمثل.

وتابع البيان: "من أجل ضمان السلامة العامة وعدم تعريض الزائرين والشركاء ومنظمى المعرض لخطر، تم اتخاذ قرار لإلغاء هذا الحدث" ، وأوضح البيان أن هذا القرار غير مرتبط بطبيعة وموضوع المهرجان، ولكنه من اجل الحفاظ على الأمن.