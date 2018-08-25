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بعد قضاء ليلة حمراء.. إحالة قاتل صديقه بالتجمع الخامس للطب الشرعى

السبت، 25 أغسطس 2018 07:00 ص
بعد قضاء ليلة حمراء.. إحالة قاتل صديقه بالتجمع الخامس للطب الشرعى جثة - أرشيفيه
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بعرض المتهم بقتل صديقه بالتجمع الخامس، بعد قضاء ليلة حمراء من الشذوذ، على الطب الشرعى للتأكد من صحة الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية لنيابة القاهرة الجديدة، فى واقعة العثور على جثة شاب مقتولا داخل مسكنه بالتجمع الخامس، أن صديق المجنى عليه، هو من قام بقتله، بعد أن مارس معه الشذوذ الجنسى.

وتوصلت التحريات أن المتهم " محمد.م" عاطل، قام بقتل صديقه بعد ممارسة الرذيلة سويا داخل المسكن الخاص بالمجنى عليه بالتجمع الخامس.

واستعجلت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، تقرير الطب الشرعى فى واقعة العثور على جثة شاب مقتولا داخل مسكنه بالتجمع الخامس.

البداية بتلقى المقدم عمرو الوكيل، رئيس مباحث التجمع الخامس بلاغًا من أهالى التجمع الخامس، بوجود رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبكسر باب الشقة والدخول عُثر على جثة المدعو "سامح م" عاطل مقتولًا وملقى على الأرض.

 

 

 


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جريمه قتل

يقتل صديقه

ممارسه الشذوذ

نيابه القاهره الجديده

حوادث اليوم




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