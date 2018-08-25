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السبت، 25 أغسطس 2018 02:00 م
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بدء تنفيذ برنامج القوافل الطبية البيطرية المجانية بالوادى الجديد

السبت، 25 أغسطس 2018 01:24 م
بدء تنفيذ برنامج القوافل الطبية البيطرية المجانية بالوادى الجديد قافلة بيطرية - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن قطاع الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد، بدء تنفيذ برنامج القوافل البيطرية المجانية اعتبارًا من اليوم السبت، والتى تتضمن قافلتين مجانيتين تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبالتنسيق بين كلية الطب البيطرى بالوادى الجديد، والتى تستمر حتى منتصف شهر سبتمبر القادم.
 
وقال الدكتور توفيق شنودة، مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، فى بيان له، أنه سيتم تنفيذ القافلة الأولى اعتبارًا من اليوم السبت حتى الخميس الموافق 30 أغسطس بمركزى الداخلة، وبلاط، والقافلة الثانية اعتبارا من السبت الموافق 8 سبتمبر وحتى منتصف شهر سبتمبر بمركزى الخارجة وباريس، والتى يشارك فيها فريق من كلية الطب البيطرى بالتعاون مع المديرية.
 

 

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