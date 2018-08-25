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انتقادات لماكدونالدز لاستخدامها دجاجا مصابا بقصور فى القلب ببريطانيا

السبت، 25 أغسطس 2018 01:47 م
انتقادات لماكدونالدز لاستخدامها دجاجا مصابا بقصور فى القلب ببريطانيا دجاج ماكدونالدز
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية إن سلسلة محلات "ماكدونالدز" فى المملكة المتحدة تتعرض لانتقادات شديدة بعد كشف بعض نشطاء الرفق بالحيوان عن أن الدجاج المستخدم فى الطعام يعانى من قصور فى القلب، فضلا عن العرج وذلك لأنها تجبر على أن تنمو بشكل سريع يحول دون نمو أعضائها بالكامل. 
 
ووفقا للنشطاء، تشمل قائمة طعام "ماكدونالدز" مأكولات مثل ماك ناجيتس وسندويتشات الدجاج والسلطات المكونة من طيور تم تربيتها بشكل خاص لينمو وزنها أسرع من الطبيعى، مما يسبب مشاكل صحية مؤلمة، كما يزعمون أن أكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في العالم فشلت في معالجة مسألة السلالة سريعة النمو عندما أصدرت سياسة رعاية الحيوانات الجديدة العام الماضي.
 
وأوضحت "الإندبندنت" أن نشطاء رعاية الحيوانات أطلقوا حملة عالمية، للضغط على الشركات التي تستخدم الحيوانات في نظم الزراعة المكثفة، وبدءوا بماكدونالدز. 
 
وتلزم المبادئ التوجيهية الجديدة التي أصدرتها سلسلة ماكدونالدز في أكتوبر الماضى الموردين باتباع معايير جديدة بحلول عام 2024 لتربية الدجاج وذبحه، بما في ذلك زيادة كمية الضوء في بيوت الدجاج ووضع الطيور بأماكن تعزز السلوك الطبيعي.
 
 
 

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