انتحار ربة منزل لمرورها بحالة نفسية سيئة فى كفر الشيخ

تلقّى اللواء ناصر رشاد، حكمدار أمن كفر الشيخ، والقائم بأعمال مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بيلا، من المدعو "بليغ.ح.ع.م" 29 سنة، سائق، ومقيم بقرية حازق – دائرة المركز، باكتشافه انتحار زوجته شنقًا داخل المنزل.

انتقل علي الفور العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والرائد محمد قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونيه، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي رئيس المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الواقعة.

بعد الانتقال والفحص تبين وجود "أسماء.ا.م.ا" 26 سنة، ربة منزل، وتقيم بالمنزل محل البلاغ، جثة هامدة، وترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، سوي أثار التفاف حبل حول رقبتها.

وبسؤال زوجها، قرر باكتشافه قيام زوجته المتوفاة بشنق نفسها عن طريق حبل، قامت بربطه حول رقبتها ومعلق بسقف حجرة نومها، مضيفًا أنه استعان بـ"أحمد.م.ا.أ" 28 سنة، سائق حفار، أحد جيرانه، وقاما بقطع الحبل، وإنزالها، وعلل قيامها بالانتحار شنقًا لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مرضها.

وأكد زوج المتوفاة، أن زوجته حاولت الانتحار منذ فترة، عن طريق تناولها مادة سامة، إلا أنهم أنقذوها عقب نقلها لمستشفي بيلا المركزي فور تلقيها العلاج، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك، وتم التحفظ علي الحبل.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود كدمة ملتفة حول الرقبة ناتجة من أثار خنق، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شاهد الواقعة، والدة المتوفاة "هدي.أ.ا" 60 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت بذات المضمون، وتحرر المحضر رقم 4703 لسنة 2018 إداري مركز بيلا، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.