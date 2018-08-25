اليوم.. رئيس جمهورية فيتنام يزور معالم الأقصر السياحية ويلتقى بالمحافظ

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، اليوم السبت، زيارة لرئيس جمهورية فيتنام شان داى كوانغ، وذلك برفقة عدد من أفراد أسرته والمرافقين بالجمهورية لعمل زيارة للمعالم السياحية والآثرية، وعقد بروتوكول تعاون سياحي بين دولة فيتنام ومحافظة الأقصر.

وكشفت مصادر بمحافظة الأقصر، أن الزيارة من المقرر أن تستغرق يوماً واحداً يلتقي فيها رئيس جمهورية فيتنما بمحمد بدر محافظ الأقصر وأعضاء البرلمان واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، ويزورر عدد من المعابد والمقابر الفرعونية، وسط حراسة مشددة من الجهات الأمنية المختلفة، حيث تم تأمين مطار الأقصر الدولى بالكامل قبيل 24 ساعة على وصوله المقرر له ظهر اليوم.

وتأتى تلك الزيارة لرئيس جمهورية فيتنام لمصر بناء على دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب مرور عام على زيارته لعاصمة فيتنام هانوى ولقاء الرئيس هناك وبحث سبل تبادل الخبرات والإجراءات لتطوير التعاون فى الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الثقافى والسياحى بين البلدين، كما تساهم تلك الزيارة للرئيس الفيتنامى لمصر إلى تعزيز التعاون والتواصل بين البلدين، وتعزيز العلاقات السياسية وفتح الملفات الاقتصادية المشتركة، وتحقيق التوازن فى الميزان التجارى الذى يصب حاليا فى صالح فيتنام، ودفع العمل فى اللجنة الوزارية المشتركة التى تعد من أهم آليات التعاون القائمة بين مصر وفيتنام.