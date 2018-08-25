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النيابة تستعجل مضاهاة بصمة صوت المتهمين بـ"رشوة رئيس حى الهرم" بالتسجيلات

السبت، 25 أغسطس 2018 01:32 م
النيابة تستعجل مضاهاة بصمة صوت المتهمين بـ"رشوة رئيس حى الهرم" بالتسجيلات اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة نتيجة تقرير مضاهاة صوت المتهمين فى قضية رشوة رئيس حى الهرم اللواء إبراهيم عبد العاطى، بالصوت الوارد بالمقاطع الصوتية المسجلة بمعرفة الأجهزة الرقابية، والذى يعمل عليه خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرفاقه بملف التحقيقات فى القضية، تمهيدا لإحالتها للمحكمة الجنائية المختصة.

 

وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة كشفت تفاصيل اتهام رئيس حى الهرم اللواء إبراهيم عبد العاطى بتقاضى رشوة مالية، مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء، وتبين من خلال التحقيقات، أن أحد الرشاة الصادر ضدهم قرارا بالحبس هو مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء، وسعى من أجل عدم تحرير الحى مخالفات خاصة بالإنشاءات التى يقوم بها فى دائرة الحى.

 

وتابعت التحقيقات، أن نتائج الحصر الأولية كشفت تقاضى المتهم مبلغ رشوة مقداره 700 ألف جنيه مقابل التغاضى عن مخالفات البناء التى تقع ضمن دائرة الحى واختصاصه، فضلًا عن الهدايا العينية الأخرى والشقق السكنية.

 

وواجهت النيابة العامة المتهم بنتنائج التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية وهى ما أنكرها فى بداية الأمر، وحينما تمت مواجهته بالتسجيلات الصوتية، واعترافات الرشاة فصمت ولم يستطيع التبرير.

 

وأضافت التحقيقات، أن الرشاوى التى اتفق المتهم على تقاضيها، عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارى حصرها، وما زالت التحقيقات جارية.

 

وتابعت، أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.

 


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