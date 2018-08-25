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النيابة تستعجل تحريات المباحث حول تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى الشروق

السبت، 25 أغسطس 2018 03:00 ص
النيابة تستعجل تحريات المباحث حول تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى الشروق حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث فى واقعة تكوين 4 متهمين لتشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بمدينة الشروق.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقد نجح رجال مباحث قسم شرطة الشروق، من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم بندقية خرطوش وفرد خرطوش و4 طلقات تستخدم فى الأسلحة المذكورة.

وتبين أنهم كانوا يسرقون سيارة شركة بداخلها سائقين كرهًا تحت تهديد الأسلحة النارية المضبوطة، واعترف المتهمون، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم، وشروعهم في سرقة المجني عليهما بالإكراه.


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