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النيابة تحبس والد طفلى الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد تمثيله الجريمة

السبت، 25 أغسطس 2018 01:02 م
النيابة تحبس والد طفلى الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد تمثيله الجريمة ضحيتا الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أمر محمد الجداوى رئيس النيابة الكلية بالمنصورة، بإشراف المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية بحبس والد طفلى الدقهلية أربعة أيام على ذمة التحقيق.
 
 
واستمعت النيابة إلى أقوال محمود نظمى السيد والد الطفلين محمد وريان، بحضور سكرتارية النيابة الكلية محمد السيد، وواجه رئيس النيابة المتهم بجميع دلائل إدانته والفيديوهات المسجلة له بمحطة البنزين، وتفاصيل مكالمته لزوجته (أم الأولاد) الصادرة من تليفونه المحمول بمحافظة دمياط، فانهار الأب المتهم واعترف بتفاصيل الجريمة، والتى قام بتمثيله فى مسرح الجريمة، وأصدرت النيابة قراره بناءً على اعترافه.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد محيى

اللى قتلهم كان المفروض يبقى احن واحد عليهم

اقسم بالله لما بشوف صوره الاطفال وبرائتهم بحس بكميه حزن وقهر جوايا لا يعلمها الا الله . وكمان اللى كان السبب فى موتهم المفروض احن واحد عليهم .. اللهم انا نعوذ بك من الجهل والفقر ةسوء المصير . انا لله وانا اليه راجعون . ربنا يصبر امهم

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