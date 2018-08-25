النيابة تتحرى عن عصابة تتبع رواد البنوك وسرقة أموالهم فى البساتين

كتب على عبد الرحمن

طلبت نيابة البساتين الجزئية، تحريات المباحث حول واقعة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تتبع المواطنين من المترددين على البنوك وسرقة أموالهم، وذلك عقب سرقتهم مبلغ 280 ألف جنيه من طبيب أمام أحد البنوك بمنطقة البساتين.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من الطبيب "احمد س ا" 60 سنة، استشارى جراحة القلب بمعهد القلب القومى، بأنه عقب قيامه بإيقاف سيارته أمام العقار سكنه وترجله متوجهاً للبنك الأهلى المصرى بجوار محل سكنه وبحوزته كيس بلاستيك بداخله مبلغ 280 ألف جنيه، فوجئ بقيام شخصين مجهولين، يستقلان السيارة رقم ر ع ط 3852 ماركة هيونداى فيرنا نبيتى اللون، قام أحدهما بسؤاله عن فرع فودافون، وأثناء ذلك استولى على الكيس البلاستيك وبداخله المبلغ المالى وفرا هاربان.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وأن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك "محمد م ن" 38 سنة، حلاق، ومؤجرة لـ"محمود إ إ" 21 سنة، سماك، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع كل من "محمد ع ح" 18 سنة، سائق، و"محمود ع ح" 21 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى 5 قضايا، و"السيد ع ا" 29 سنة، عاطل.

وعلى الفور تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع"، وأضاف الثانى بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة المبالغ المالية من المواطنين عقب تتبعهم من أمام البنوك، وفى سبيل ذلك اتفق مع المتهم الأول على استئجار السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، واستعان بالمتهمان الثالث والرابع لتنفيذ مخططه.

وأشار أنه وبتاريخ الواقعة قام كل من المتهمين من الثانى إلى الرابع بتتبع المجنى عليه، وحال سيره بمكان الواقعة تمكن المتهم الثانى من الاستيلاء على المبلغ المالى، وفروا هاربين، واقتسموا المبلغ المستولى عليه فيما بينهم، وأضاف الأول باقتصار دوره على استئجار السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وإعادتها لمالكها.

كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة لدى مالكها، كما تم بإرشاد المتهمان الثالث والرابع ضبط مبلغ مالى 181.200 جنيه من متحصلات الواقعة، وأضاف الثانى بإيداعه مبلغ 90 ألف جنيه نصيبه فى الواقعة بحسابه البنكى التابع لبنك أبو ظبى الإسلامى، وإنفاقهم باقى المبلغ فى استئجار السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم الثانى واتهمه بالسرقة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.