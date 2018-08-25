video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 11:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تتحرى عن عصابة تتبع رواد البنوك وسرقة أموالهم فى البساتين

السبت، 25 أغسطس 2018 10:43 م
النيابة تتحرى عن عصابة تتبع رواد البنوك وسرقة أموالهم فى البساتين مبالغ مالية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

طلبت نيابة البساتين الجزئية، تحريات المباحث حول واقعة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تتبع المواطنين من المترددين على البنوك وسرقة أموالهم، وذلك عقب سرقتهم مبلغ 280 ألف جنيه من طبيب أمام أحد البنوك بمنطقة البساتين.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من الطبيب "احمد س ا" 60 سنة، استشارى جراحة القلب بمعهد القلب القومى، بأنه عقب قيامه بإيقاف سيارته أمام العقار سكنه وترجله متوجهاً للبنك الأهلى المصرى بجوار محل سكنه وبحوزته كيس بلاستيك بداخله مبلغ 280 ألف جنيه، فوجئ بقيام شخصين مجهولين، يستقلان السيارة رقم ر ع ط 3852 ماركة هيونداى فيرنا نبيتى اللون، قام أحدهما بسؤاله عن فرع فودافون، وأثناء ذلك استولى على الكيس البلاستيك وبداخله المبلغ المالى وفرا هاربان.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وأن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك "محمد م ن" 38 سنة، حلاق، ومؤجرة لـ"محمود إ إ" 21 سنة، سماك، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع كل من "محمد ع ح" 18 سنة، سائق، و"محمود ع ح" 21 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى 5 قضايا، و"السيد ع ا" 29 سنة، عاطل.

وعلى الفور تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع"، وأضاف الثانى بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة المبالغ المالية من المواطنين عقب تتبعهم من أمام البنوك، وفى سبيل ذلك اتفق مع المتهم الأول على استئجار السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، واستعان بالمتهمان الثالث والرابع لتنفيذ مخططه.

وأشار أنه وبتاريخ الواقعة قام كل من المتهمين من الثانى إلى الرابع بتتبع المجنى عليه، وحال سيره بمكان الواقعة تمكن المتهم الثانى من الاستيلاء على المبلغ المالى، وفروا هاربين، واقتسموا المبلغ المستولى عليه فيما بينهم، وأضاف الأول باقتصار دوره على استئجار السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وإعادتها لمالكها.

كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة لدى مالكها، كما تم بإرشاد المتهمان الثالث والرابع ضبط مبلغ مالى 181.200 جنيه من متحصلات الواقعة، وأضاف الثانى بإيداعه مبلغ 90 ألف جنيه نصيبه فى الواقعة بحسابه البنكى التابع لبنك أبو ظبى الإسلامى، وإنفاقهم باقى المبلغ فى استئجار السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم الثانى واتهمه بالسرقة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عصابة تتبع رواد البنوك وتسرق أموالهم فى البساتين

سرقه رواد البنوك

سرقه بنك

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار البساتين

اخبار الداخليه




لا تفوتك
أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة