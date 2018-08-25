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السبت، 25 أغسطس 2018 12:01 م
خالد صلاح
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النحاس يرتفع مع تراجع الدولار.. والحرب التجارية تقيد المكاسب

السبت، 25 أغسطس 2018 11:15 ص
النحاس يرتفع مع تراجع الدولار.. والحرب التجارية تقيد المكاسب النحاس
لندن (رويترز)
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صعدت أسعار النحاس يوم الجمعة مسجلة أول مكاسب في 4 أسابيع بدعم من تراجع الدولار، رغم أن القلق بشأن الطلب الصيني من المتوقع أن يقيد المكاسب بينما يستمر النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
 
وارتفعت عقود النحاس القياسية فى بورصة لندن للمعادن 2 % لتغلق عند 6105 دولارات للطن ولتنهى الأسبوع مرتفعة حوإلى 3 بالمئة، وهى أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل يونيو

وتراجع مؤشر الدولار 0.6 بالمئة بعد أن دافع جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى عن نهج البنك المركزى الأمريكى فى زيادة أسعار ألفائدة. وضعف الدولار يجعل السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية أرخص لحائزى العملات الأخرى.

وقال محللون إن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ستوجد اضطرابات فى السوق لكن الاتجاه العام يميل نحو ارتفاع أسعار المعادن.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، ارتفع الألومنيوم وأحدا بالمئة إلى 2095 دولارا للطن بينما صعد الرصاص 1.5 بالمئة إلى 2085 دولارا للطن بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ الرابع عشر من أغسطس آب عند 2086 دولارا للطن ومسجلا أفضل أداء أسبوعى فى ثلاثة أشهر.

وارتفع الزنك 2.7 بالمئة إلى 2534 دولارا للطن، بينما أغلق القصدير منخفضا 0.5 بالمئة إلى 18995 دولارا للطن.

وأنهى النيكل جلسة التدأول مرتفعا 1.1 بالمئة إلى 13415 دولارا للطن.

 


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