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المفتى يهنئ خادم الحرمين والمملكة قيادة وحكومة وشعبا بنجاح موسم الحج

السبت، 25 أغسطس 2018 11:51 ص
المفتى يهنئ خادم الحرمين والمملكة قيادة وحكومة وشعبا بنجاح موسم الحج الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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هنأ الدكتور شوقى علام - مفتي الجمهورية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام وانتهاء ضيوف الرحمن من أداء جميع المناسك في سهولة ويسر دون أية مشكلات أو حوادث تذكر .

وقال مفتى الجمهورية، فى بيانه الذي أصدره اليوم السبت، "إن مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظرًا للمجهودات الكبيرة التى بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام".


وأكد أن نجاح موسم الحج هذا العام جاء بفضل التنظيم الناجح للحج والخدمات والمجهودات الكبيرة التي قدمتها المملكة للحجيج ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الأراضي السعودية وخلال المناسك وحتى رجوعهم إلى ديارهم سالمين للرد بقوة على كافة محاولات إفشال موسم الحج إلا أنها جميعًا باءت بالفشل .


وتوجه مفتى الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء .

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التى ساهمت فى إنجاح موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله.

 


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