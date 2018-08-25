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المفتى يشكر رئيس بعثة الحج على مجهوداته للتيسير على الحجاج المصريين

السبت، 25 أغسطس 2018 03:34 م
المفتى يشكر رئيس بعثة الحج على مجهوداته للتيسير على الحجاج المصريين فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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وجه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الشكر إلى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب ورئيس بعثة الحج المصرية هذا العام، على ما بذله من جهود كبيرة كان من شأنها تسهيل الحج للحجاج المصريين وإنجاح هذه الرحلة المباركة.

وهنأ المفتى، في بيان له اليوم السبت، الوزير على نجاح موسم الحج هذا العام وانتهائه في سهولة ويسر، نظرًا للتنظيم الدقيق والخدمات الميسرة التي قدمت إلى الحجاج المصريين قبيل سفرهم لأداء مناسك الحج وما تبعها أثناء المناسك حتى عودتهم إلى أرض مصر.

وتوجه المفتي بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ما بذل من جهود للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، وأن يجعل حجهم مبرورًا متقبلًا.

 

 


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شوقى علام

مفتى الجمهورية

بعثة الحج




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