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المطربة الأمريكية أليشيا كيز تزور معبد الأقصر والكرنك برفقة أسرتها

السبت، 25 أغسطس 2018 07:53 م
المطربة الأمريكية أليشيا كيز تزور معبد الأقصر والكرنك برفقة أسرتها أليشيا كيز
الأقصر – أحمد مرعى
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زارت المطربة الأمريكية إليشيا كيز برفقة أسرتها، مساء اليوم السبت، معبد الأقصر وذلك فى زيارة للمعابد والمعالم السياحية والأثرية وتتجه بعدها إلى أسوان عبر إحدى المراكب النيلية، لقضاء باقى عطلتها بمصر.

وقال مصدر مسئول بمعبد الأقصر، إن زيارة المطربة الأمريكية صادفت تواجد الرئيس الفيتنامى داخل المعبد ولم تستغرق سوى دقائق معدودة وغادرت المعبد لاستكمال جولتها السياحية والاستجمام فى فندق الإقامة.

كانت المطربة الأمريكية أليشيا كيز وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، يوم الأربعاء الماضى، بصحبة عائلتها لقضاء عدة أيام فى مصر لزيارة المعالم السياحية، وقالت مصادر إن المغنية الأمريكية وصلت إلى مطار القاهرة بصحبة 21 فردا من عائلتها وطاقم حراستها، وأنهت إجراءات دخولها البلاد عبر الصالة المميزة بالمطار.


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