المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

كتبت: إنجى مجدى

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، عن اعتراف مايكل كوهين، المحامى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالحصول على اتعاب سمسرة بقيمة 100 ألف دولار أمريكى لصفقة عقارية لصالح شركة يمتلكها أحد أعضاء العائلة القطرية المالكة.

وأوضحت الصحيفة، بحسب موقعها الإلكترونى، السبت، أن كوهين أقر بعدم دفع ضرائب دخل تبلغ أكثر من 4 ملايين دولار، بين تهم أخرى أعترف بها أمام محكمة فى نيويورك، الأسبوع الماضى، وشملت ضرائب الدخل التى تهرب منها المحامى الأمريكى، 100 ألف دولار حصل عليها من سمسرة عن بيع قطعة عقار فى مجمع خاص فى أوكالا بولاية فلوريدا عام 2014 حيث عمل وقتها ممثلا لشركة مملوكة للشيخ عبد العزيز بن جاسم بن حمد آل ثانى.

وأوضح فرانك ميرشمان، الذى يمتلك مشروع "جامبولر" العقارى، أنه اشترى العقار من شركة "عبد العزيز آل ثانى القابضة"، حيث كان كوهين ممثلا للشركة. ووفقا لوثائق بنما، التى حصل عليها مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين فى الولايات المتحدة وألمانيا، والتى تكشف عن ملاذات ضريبية لرؤساء دول وشخصيات عامة وسياسية، فإن الشركة مملوكة لعضو العائلة القطرية المالكة.

ولم يرد الشيخ عبد العزيز ومحاموه على طلبات وول ستريت جورنال بالتعليق. وبحسب وثائق بنما فإنه عضو العائلة المالكة القطرية، مستثمر رفيع فى أثنين من المصارف القطرية.

خلال جلسة استماع أمام قاضى محكمة مانهاتن ويليام باولى، أقر كوهين بالذنب فى خمس تهم بالاحتيال الضريبى وواحدة بالاحتيال المصرفى وتهمتين بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وفى توريط للرئيس الأمريكى، أقر كوهين أمام القاضى الفدرالى بأنه سدد بطلب من ترامب مبلغى 130 و150 ألف دولار لامرأتين ادعتا انهما أقامتا علاقات مع موكله، وذلك فى محاولة لشراء سكوتهن "بهدف التأثير على الانتخابات".