الرئيسية أخبار عربية القوات السعودية تعترض صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثى على نجران السبت، 25 أغسطس 2018 08:34 م صاروخ كتب محمد شرقاوى إضافة تعليق أفادت فضائية العربية عاجل فى نبأ عاجل لها أن القوات السعودية اعترضت صاروخا، أطلقته ميليشيات الحوثي على نجران. إضافة تعليق نجران السعودية الحوثى عاجل اخبار عاجلة أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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