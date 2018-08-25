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السبت، 25 أغسطس 2018 12:28 م
خالد صلاح
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القوات الأمريكية تقصف مخابئ لتنظيم "داعش" فى إقليم كونار شرق أفغانستان

السبت، 25 أغسطس 2018 11:51 ص
القوات الأمريكية تقصف مخابئ لتنظيم "داعش" فى إقليم كونار شرق أفغانستان غارة - أرشيفية
أ ش أ
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شنت القوات الأمريكية المتمركزة فى أفغانستان سلسلة من الغارات الجوية التى استهدفت مخابئ تابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى إقليم كونار شرق أفغانستان.

وقال فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى فى الشرق وفقا لما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن الغارات الجوية الأخيرة التى استهدفت منطقتى مانوجى ونارانج أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش الإرهابى بعد أن تم استهداف مخابئهم باستخدام طائرات بدون طيار.

وكان الوضع الأمنى قد تدهور بشكل حاد فى إقليم كونار خلال الأشهر الأخيرة وسط تزايد نشاط الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة مثل تنظيم داعش وحركة طالبان.


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