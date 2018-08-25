القبض على 3 عاطلين أثناء سرقتهم قضبان وأسلاك من محطة مترو المرج الجديدة

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 عاطلين اثناء محاولتهم سرقة قضبان السكة الحديد والأسلاك وأسياخ الحديد، من داخل محطة مترو المرج الجديدة تحت الإنشاء، واعترفوا بتجميع الحديد لبيعه خردة.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بتواجد مجموعة من الأشخاص داخل محطة مترو أنفاق المرج الجديدة (تحت الإنشاء) وشروعهم فى سرقة محتوياتها.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم الى مكان الواقعة، وتمكنوا من ضبطهم وتبين أنهم كل من "أحمد ع ع" 21 سنة، عاطل، و"أحمد م م" 28 سنة، عاطل، و" محمد ع خ" 18 سنة، عاطل، أثناء خروجهم من محطة مترو الأنفاق مستقلين دراجة بخارية " توك توك " ملك وقيادة المتهم الثالث.

كما تم ضبط بحوزتهم 12 سيخ حديد، كابل كهربائى، قطعة من قضيب سكة حديد خاصة بالمترو، و بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتجميع الحديد الخردة من الطريق العام واستيلائهم على المضبوطات من داخل محطة المترو بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.