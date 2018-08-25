الطيران المدنى الكويتى يوجه إنذارا نهائيا للخطوط الوطنية لتعديل أوضاعها

الكويت (أ ش أ)

وجهت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، اليوم السبت، إنذارا نهائيا إلى شركة (طيران الخطوط الوطنية)؛ لتعديل أوضاعها قبل 5 سبتمبر المقبل بشأن حالات تأخير وإلغاء الرحلات.

وذكرت إدارة الطيران المدنى الكويتى - فى بيان صحفى - أنه فى حال تعذر وفاء الشركة بالالتزامات، فستقوم الإدارة بتعليق شهادة المشغل الجوى الخاصة بالشركة إبتداء من 6 سبتمبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر فى إجراء أولي، وإلزامها بكل الالتزامات المالية والقانونية للمسافرين، ومن ثم إلغاء دائم فى حال عدم القيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة.

وكان العديد من المسافرين قد تقدموا بشكاوى وبلاغات ضد شركة طيران الخطوط الوطنية الكويتية إلى الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى؛ وذلك بسبب إلغاء رحلاتهم دون إبلاغهم، بينما اشتكى البعض الآخر من تأخر رحلاتهم لمدة طويلة، وهو ما دفع الشركة إلى إصدار بيان اعتذار، وتعهدت بتصحيح تلك الأوضاع.