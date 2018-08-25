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السبت، 25 أغسطس 2018 06:43 م
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الصين تعلن اتفاقها مع بريطانيا على مناقشة اتفاق للتجارة الحرة عقب بريكست

السبت، 25 أغسطس 2018 06:06 م
الصين تعلن اتفاقها مع بريطانيا على مناقشة اتفاق للتجارة الحرة عقب بريكست الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (أ ش أ)
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أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت، أن الصين وبريطانيا اتفقتا على النظر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين الجانبين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

جاء ذلك فى بيان لوزارة التجارة الصينية مساء اليوم حول المحادثات التى جرت بين وزير التجارة الصينى "تشونج شان" ونظيره البريطانى "ليام فوكس".

وقالت الوزارة إن الجانبين بحثا كيفية تعزيز الاستثمارات الثنائية وتوسيع التجارة فى مجال الخدمات، وتيسير إصدار تأشيرات العمل.

وأعرب وزير التجارة الصينى "تشونج شان" - وفقا للبيان - عن أمله فى أن تستغل بريطانيا فرصة معرض الاستيراد المقرر فى نوفمبر المقبل فى شنجهاى لتوسيع حجم صادراتها إلى الصين.

من جانبه، قال وزير التجارة البريطانى إنه سيترأس والأمير أندرو من الأسرة الملكية، وفد بريطانيا المشارك فى معرض الاستيراد فى شنجهاى.

 

 


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