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"الصحة" تعلن ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين لـ45 حالة

السبت، 25 أغسطس 2018 10:51 ص
"الصحة" تعلن ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين لـ45 حالة حجاج- أرشيفية
كتب ــ وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، وفاة حالتين بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 45.

وأشار الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أن المتوفيين هما الحاج صابر سعد محمد محمد، 66 عاما، من محافظة أسيوط، ويتبع حج الداخلية، والحاجة صباح حامد على صقر، 59 عاما، من محافظة الغربية، وتتبع حج السياحة، توفيت بمستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة.

وأكد "شوقي" أن المتوفيين توفيا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيرا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.


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