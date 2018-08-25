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السبت، 25 أغسطس 2018 09:34 ص
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الشركة المدنية تبدأ فى أخذ قراءات عدادات الكهرباء بالدقى والهرم سبتمبر المقبل

السبت، 25 أغسطس 2018 08:00 ص
الشركة المدنية تبدأ فى أخذ قراءات عدادات الكهرباء بالدقى والهرم سبتمبر المقبل محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة المدنية المسئولة عن أخذ قراءات عدادات الكهرباء استلمت عملها بقطاع المعادى و15 مايو ووسط وجنوب الجيزة وحلوان .

وأوضح عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بداية من الشهر المقبل ستتولى مسئولية أخذ قراءة العدادات بالدقى والهرم بعد أن أثبتت نجاحها فى تقليل نسب الأخطاء فى الفواتير وتقليل الخسائر المالية.

وأشار عفيفى، إلى أن الشركة المدنية المسئولة عن أخذ قراءات عدادات الكهرباء كان له دور إيجابى فى رفع نسب التحصيل بالشركة، مشيرا إلى أن نسبة التحصيل بلغت 92.%


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الشركة المدنية المسئولة عن أخذ قراءات عدادات الكهرباء

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