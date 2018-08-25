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السيطرة على حريق بمخبز بلدى فى الفيوم دون إصابات

السبت، 25 أغسطس 2018 11:41 ص
السيطرة على حريق بمخبز بلدى فى الفيوم دون إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق بمخبز بلدي بالقرية الثانية بقارون بمركز يوسف الصديق دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق بمخبز بلدى بالقرية الثانية بناحية قارون، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق دون إصابات.

وبالفحص تبين نشوب الحريق علي مساحة 150 مترا ملك الجمعية الزراعية بالقرية الثانية ومستأجر للمواطن عبد الباقي عبد الحليم 41 سنة، ونتج عن الحريق احتراق وإتلاف بعض محتوايات المخبز و 4 أسطوانات بوتاجاز كبيرة الحجم فارغة، وسقف المخبز، وبسؤال صاحب المخبز أشار إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر المحضر رقم 1622 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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