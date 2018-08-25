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السعودية تدين تفجير مدينة جلال أباد شرقى أفغانستان

السبت، 25 أغسطس 2018 08:17 م
السعودية تدين تفجير مدينة جلال أباد شرقى أفغانستان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرياض (أ ش أ)
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية اليوم السبت، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للتفجير الذى وقع قرب مركزٍ لمفوضية الانتخابات فى مدينة "جلال أباد" بشرق أفغانستان، مخلفًا عدداً من القتلى والجرحى .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المصدر جدد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد العنف والتطرف والإرهاب .

وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولجمهورية أفغانستان حكومة وشعبا متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - عن وقوع انفجار ضخم فى مدينة "جلال أباد" عاصمة مقاطعة "نانجارهار" شرقى البلاد.

 

 


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