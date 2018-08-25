الداخلية تعلن القبض علي قتلة الطفلة حبيبة فى الدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل عن تفاصيل القبض علي المتهمين بقتل الطفلة حبيبة بالدقهلية ،حيث نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة مقتل الطفلة "حبيبة" والتى تبلغ من العمر خمس سنوات والذى أبلغ والدها بواقعة غيابها بمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية.

فور ورود البلاغ تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث وتوصلت جهوده إلى أن وراء إختفاء الطفلة كلاً من إبراهيم . د . إ 36 سنه حلاق و الدسوقى . د . إ 27 سنه حلاق شقيق الأول وزوج شقيقة الطفلة المتغيبة ويقيمان بقرية ديرب بقطارس دائرة المركز.

و أكدت التحريات قيام الأول بالتعدى على الطفلة بتاريخ غيابها أثناء وجودها بمنزله منزل شقيقتها وخشية إفتضاح أمره قام بإزهاق روحها و تولى شقيقه التخلص من الجثة بوضعها داخل جوال بلاستيكى وإلقائها بمياه إحدى الترع ببندر أجا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفا أمام اللواء محمد حجي مدير الأمن بإرتكابهما الواقعة، وبإرشادهما تم إنتشال الجثة، وبإستدعاء والد المجنى عليها تعرف على الجثة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.