video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 05:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحكومة تقترض 17.2 مليار جنيه من البنوك غدا

السبت، 25 أغسطس 2018 05:00 ص
الحكومة تقترض 17.2 مليار جنيه من البنوك غدا البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب
إضافة تعليق

يطرح البنك المركزى المصرى، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17.2 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.7 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الحالى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تقترض 16.2 مليار جنيه من البنوك غدا

الحكومة تقترض 16.2 مليار جنيه من البنوك غدا

البنك المركزى المصرى

طارق عامر

وزارة المالية

اخبار الاقتصاد المصرى




لا تفوتك
شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة