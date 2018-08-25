video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 09:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحجر الصحى بالمطار يستعد لبدء عودة أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام

السبت، 25 أغسطس 2018 09:13 م
الحجر الصحى بالمطار يستعد لبدء عودة أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام حجاج - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق
يستقبل مطار القاهرة الدولي، غدا الأحد، رسميا أولى رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بعد أداء فريضة الحج، وسط استعدادات مكثفة تشهدها إدارة الحجر الصحي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر.
 
وقالت مصادر بالحجر الصحي بالمطار، إن إدارة الحجر الصحي، أنهت استعداتها لمرحلة عودة الحجاج، بدعم عيادات الحجر الصحي بأدوية الطوارئ وجميع المستلزمات الطبية اللازمة للحالات الحرجة ومرضى الضغط والقلب والسكر، وانتداب عدد من الأطباء لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للحجاج.
 
وأوضحت المصادر، أنه سيتم توقيع الكشف الطبي على جميع الحجاج دون استثناءات فور عودتهم للمطار، مشيرًا إلى أن الحجاج يملأون الكروت، ويتم متابعتهم لمدة 15 يومًا من العودة من خلال التنسيق مع المديريات الصحية بالمحافظات، تحسبًا لإصابة أحدهم بفيروسات.
 
وأشارت المصادر، إلى أن رحلات عودة الحجاج على متن طائرات مصر للطيران، ستشهد وجود أطباء مرافقين على الرحلة، أثناء رحلات العودة لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج على متن الرحلة وفحصهم، وذلك لتسهيل الإجراءات على الحجاج بعد الوصول.
 
ويبدأ الجسر الجوي، لعودة الحجاج بشكل رسمي، على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الأحد، حسبما أعلن رئيس الشركة القابضة مصر للطيران الطيار أحمد عادل، الذي أكد أن الشركة وضعت اللمسات الأخيرة لبدء مرحلة عودة الحجاج، وسط تشديد على أهمية عنصري الوقت والنظام في العمل لتفادي أي تأخير في مواعيد الاقلاع الحفاظ على انتظامية تشغيل الرحلات.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

مطار القاهرة

اخبار المطار

الحجر الصحي




لا تفوتك
أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة