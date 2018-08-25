الجيش اليمنى يفجر 6 ألغام بحرية زرعها الحوثيون بالبحر الأحمر

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تمكن الجيش اليمنى بدعم من التحالف العربى اليوم السبت من تفجير 6 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية فى المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وأكد مصدر عسكرى فى التشكيل البحرى بالمنطقة الخامسة بالجيش اليمني- وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن الفرق البحرية العسكرية تمكنت من العثور على 6 ألغام بحرية قرب مرسى حبل فى محافظة حجة وقامت بتفجيرها رغم محاولة الحوثيين إخفاءها بعد مترين فى عمق البحر..لافتا إلى أن الحوثيين يحاولون تعطيل الملاحة فى البحر الأحمر من خلال زرع الألغام التى تهدد الملاحة الدولية.



وعلى صعيد متصل .. لقى عدد من القيادات الميدانية لمليشيا الحوثى مصرعهم اليوم بمحافظة صعدة جراء قصف مدفعى شنه الجيش اليمنى على مواقع المليشيا فى مران جنوبى غرب المحافظة.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/عن مصدر ميدانى قوله : "إن قياديا من المليشيا الحوثية لقى مصرعه مع عدد من مرافقيه إثر استهداف مدفعية الجيش موقعا للحوثيين فى منطقة طيبان مران" .. موضحا أن القيادى يعتبر أحد المقربين لقائد المليشيا ومن مؤسسى المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.



وأشار المصدر إلى أن قياديا آخر فى الميليشيا لقى مصرعه إلى جانب المشرفين الحوثيين فى الضربة المدفعية ذاتها.



يذكر أن الجيش اليمنى بالمشاركة مع إسناد التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن يخوض معارك ضارية مستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضى، أحرزت خلالها تقدما ملحوظا فى المعقل الرئيسى لزعيم المليشيا الانقلابية فى مران.