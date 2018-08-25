التنمية الصناعية تطرح مليون متر أرض أمام المستثمرين خلال أيام

كتب إسلام سعيد

تطرح وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، مليون متر مربع أراضى صناعية أمام المستثمرين خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لإتاحة 60 مليون متر أرض أمام المستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات، لزيادة نمو القطاع الصناعى من 6.3% عام 2018-2019 إلى 10.7% بحلول عام 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4436 وحدة صناعية توفر 42.6 ألف فرصة عمل.

وفى هذا الإطار كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن عزمها طرح مليون متر أرض مربع أمام المستثمرين قبل نهاية أغسطس الحالى، على أن تكون الأراضى مجهزة بالمرافق لاستغلالها فى إقامة المشروعات الصناعية.

وقال المصدر، لـ"اليوم السابع"، إن الأراضى موزعة فى أكثر من منطقة صناعية وليست قطعة واحدة بمنطقة محددة لكنها أرض تم سحبها طوال الفترة الماضية من المستثمرين غير الجادين وتم تجهيزها للطرح مرة أخرى.

وتتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وزارة الصناعة والتجارة، وتقوم بدور تنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصناعى، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية.

وطرحت هيئة التنمية الصناعية 28.5 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة خلال عامى 2016،2017 بإجمالى استثمارات تقدر بـ42.7 مليار جنيه توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 800 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وهو ما يماثل ثلاثة أضعاف ما تم طرحه خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2015، بحسب المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة.

ورغم التوسع فى طرح الأراضى الصناعية خلال العامين السابقين إلا أن هناك طلبا متزايدا على الأراضى الصناعية يصل إلى 9275 مليون متر مربع لعدد 280 مشروعا بحجم استثمارات تبلغ 100.36 مليار جنيه منها حوالى 49.8% استثمارات أجنبية من إجمالى الاستثمارات، الأمر الذى دفع الهيئة لوضع خطة توسعيه فى طروحات الأراضى تبدأ عام 2018 لكن حدث تعثر فى توافر مساحات الأراضى التى تسعى الهيئة لطرحها هذا العام.

وتعتزم هيئة التنمية الصناعية، طرح مساحة 6 ملايين متر مربع خلال العام الحالى موزعة بين 2 مليون متر مربع فى السادات تتولى تطويرها الهيئة، و4 ملايين متر مربع فى برج العرب موزعة بين 2 مليون متر مربع من خلال مطور صناعى و2 مليون متر مربع بواسطة الهيئة، رغم أن رئيس الهيئة أعلن أنه من المستهدف أن تصل مساحات المطروحة هذا العام إلى قرابة 15 مليون متر.

وسلمت خلال الشهر الماضى 500 مصنع جاهز بالتراخيص فى 3 مجمعات صناعية بمدن السادات فى المنوفية وبدر فى القاهرة وجنوب الرسوة فى بورسعيد بصورة منتظمة منذ مطلع شهر يونيو 2018، بتكلفة 890 مليون جنيه.