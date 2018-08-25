"التعليم" تستأنف اليوم تصحيح كراسات إجابة الدور الثانى للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

تستأنف اليوم السبت، كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة لطلاب الثانوية العامة دور ثانى، بعد توقفها بسبب إجازة عيد الأضحى.

وتبدأ كنترولات الثانوية العامة اليوم، تصحيح كراسات الإجابة لمواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والاستاتيكا والديناميكا والاقتصاد.

وفى السياق ذاته، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة نهاية الأسبوع الجارى.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 11 أغسطس الجارى وانتهت 20 من الشهر نفسه.