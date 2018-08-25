التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن، أنه سيتم تجهيز سيارات الإسعاف اللازمة لنقل الحالات المرضية للحجاج من المستشفى إلى المطار لافتا إلى أن إدارة البعثة ستقوم بحجز مقاعد لذوى الاحتياجات الخاصة والحرجة وكبار السن من المرضى التى تطلب رعاية خاصة أثناء عودة الحجاج إلى الاراضى المصرية لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من إدارة بعثة التضامن لتقييم الفنادق المتعاقد عليها بموسم الحج المنقضى وبيان قدرتها على إدارة وتشغيل الفندق خلال موسم الحج لتحديد الفنادق الصالحة للاستمرار فى التعاقد معها للعام المقبل، اضافة إلى تقييم شركات نقل الحجاج فى المشاعر ومن المدن للوقوف على الايجابيات والسلبيات ضمن خطة بعثة وزارة التضامن الاجتماعى للإعداد لموسم الحج للعام المقبل

وأضاف رئيس بعثة حج وزارة التضامن، أنه من المقرر عودة أول أفواج حج الجمعيات للأراضى المصرية بعد غدا الإثنين ويبلغ عددهم 876 حاج من محافظات الجيزة ودمياط وحجاج المؤسسة القومية ويستمر تفويج الحجاج للعودة من مطار جده إلى القاهرة حتى يوم 10 سبتمبر كما أنه من المقرر أن يبدأ مغادرة أول أفواج الحجاج من مطار المدينة إلى القاهرة اعتباراً من يوم 29 أغسطس وتم تشكيل لجان بمطارات السفر لإنهاء اجراءات عوده الحجاج.

وقال أيمن عبد الموجود أن البعثة ستتولى نقل أمتعة الحجاج للمطارات عبر شركات نقل الأمتعة تيسيراً على الحجاج وسرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع شركة مصر للطيران كما يتم التنسيق مع بعثة وزارة الصحة المصرية لإصدار تقارير يومية عن الحالة الصحية لكل مريض محتجز فى المستشفيات لبيان قدرته الصحية على السفر إلى الأراضى المصرية وعما إذا كانت تتطلب الحاجة إلى تجهيزات خاصة خلال رحلة العودة.

وأشار أيمن عبد الموجود إلى أنه تم بدء عمل شركة النقل الكبرى التى تم الاتفاق معها بالمملكة العربية السعودية لنقل حقائب وأمتعة حجاج الجمعيات الأهلية من مقار إقامتهم سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة إلى المطارات المقرر عودتهم منها .

كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن غد الاحد سيكون مغادرة أول أفواج الحج إلى المدينة المنوره وذلك لحجاج الجمعيات الأهلية من المستوى الاول الذين لم يزوروا المدينة قبل المشاعر ويبلغ عددهم 397 حاجا، لافتة إلى أن البعثة قامت بارسال لجنة للمدينة المنوره لاستلام غرف إقامة الحجاج والتأكد من تجهيزات الفنادق.

وأضافت غادة والى فى تصريحات اليوم أنه من المقرر اقامه الحجاج لمده 4 ليالى لكل فوج بالمدينة وان الاقامة ستكون فى فنادق مصنفة خمس نجوم بالمنطقة المركزية وقريبة من الحرم النبوى لحجاج المستوى الأول والثانى وفنادق 4 نجوم لحجاج المستوى الاقتصادى.