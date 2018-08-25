التحرير الفلسطينية تستنكر قطع أمريكا مساعداتها للبلاد ويؤكد إفلاس أخلاقى

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استهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، قرار الولايات المتحدة الامريكية، قطع مساعداتها للشعب الفلسطينى ووصفته بالسلوك اللاأخلاقى وغير المسؤول.

وقالت عشراوى فى تصريح لها اليوم السبت إن الإدارة الأمريكية أثبتت أنها تستخدم اسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية، ولكن الشعب والقيادة الفلسطينية لن يخضعوا للإكراه والتهديد، كما أن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة".

ولفتت فى تصريحها إلى أن استخدام الإدارة الأمريكية سياسة البلطجة ومعاقبة شعب تحت الاحتلال لن يجلب لها مكانة أو تقديرا فى العالم أجمع، وأن هذا السلوك المستهجن يدلل على إفلاسها السياسى والأخلاقى فهى بتواطؤها مع الاحتلال الإسرائيلى، الذى سرق الأرض والموارد وفرضها للعقوبات الاقتصادية، تمعن فى معاقبة الضحية ومكافأة المحتل.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت مساء أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة.