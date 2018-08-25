video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البابا فرنسيس يصل أيرلندا فى أول زيارة بابوية منذ عام 1979

السبت، 25 أغسطس 2018 09:15 ص
البابا فرنسيس يصل أيرلندا فى أول زيارة بابوية منذ عام 1979 البابا فرنسيس
رويترز
إضافة تعليق

يصل البابا فرنسيس اليوم السبت إلى أيرلندا ليجد مجتمعا تحول كثيرا منذ آخر زيارة بابوية قبل 39 عاما ، وأزعجته فضائح الانتهاكات الجنسية التى أغرقت الكنيسة الكاثوليكية من جديد فى أزمة.

وخرج أكثر من ثلاثة أرباع الأيرلنديين لرؤية البابا يوحنا بولس الثانى فى عام 1979 فى وقت كان فيه الطلاق ووسائل منع الحمل محرمين ، والآن لم تعد أيرلندا كما كانت من قبل فقد ووافق الناخبون من استفتاءات في السنوات الثلاث المنصرمة على الإجهاض وزواج المثليين، فى تحد لرغبة الكنيسة.

ومن المتوقع أن تكون أعداد من سيصطفون في الشوارع أو ينضمون للبابا فرنسيس للصلاة حوالى ربع العدد الذى استقبل البابا يوحنا بولس الثاني وبلغ 2.7 مليون شخص، ويدل ذلك على مدى تراجع التمسك بالمذهب الكاثوليكى فى أيرلندا منذ الكشف عن حالات الاعتداء الجنسى على أطفال فى التسعينيات.

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

وقال رئيس الوزراء ليو فاردكار، الذى أصبح العام الماضى أول زعيم مثلى لأيرلندا، لهيئة الإذاعة البريطانية بى.بى.سى "ما زالت الكنيسة الكاثوليكية جزءا من مجتمعنا إلى حد كبير لكن ليس فى القلب منه كما كانت قبل 40 عاما".

وأضاف "أصبحت أيرلندا مكانا مختلفا جدا خلال الأربعين عاما الماضية وعلاقتنا بالكنيسة تغيرت بسبب ما تم اكتشافه فيما يتعلق بقضية الانتهاكات الجنسية التى تعرض لها أطفال".

وسيلتقى فاردكار بالبابا فرنسيس في مستهل زيارته التي تستمر يومين، وتعهد بدفع البابا لفعل المزيد للتعامل مع أزمة الانتهاكات الجنسية.

كان البابا فرنسيس، الذى يواجه أزمات انتهاكات جنسية فى عدة دول، قد وجه هذا الأسبوع رسالة غير مسبوقة لكاثوليك العالم يطلب من كل منهم المساعدة فى اجتثاث ما وصفها بأنها "بيئة تفضى إلى الهلاك"، وتعهد أيضا بألا يحدث مزيد من التستر على الانتهاكات الجنسية.

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

 

طائرة الفاتيكان
طائرة الفاتيكان

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. البابا فرنسيس يبدأ اجتماعه الأسبوعى بساحة القديس بطرس

البابا فرنسيس يواسى مشجعى منتخب البرازيل بعد خروجه من كأس العالم

البابا فرنسيس

ايرلندا

الكنيسة الكاثوليكية




لا تفوتك
شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة