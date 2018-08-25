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البابا تواضروس ووزيرة الهجرة يفتتحان ملتقى شباب الكنيسة العالمى بالنطرون

السبت، 25 أغسطس 2018 09:04 م
البابا تواضروس ووزيرة الهجرة يفتتحان ملتقى شباب الكنيسة العالمى بالنطرون البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
سارة علام
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افتتح البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، مساء اليوم، فعاليات الملتقى العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبيد التى ساهمت فى الاعداد لهذا الملتقى الذي  يستمر حتى السبت المقبل.
 
شارك في افتتاح الملتقى، وفي فعالياته على مدار الأسبوع عدد من أحبار الكنيسة.
 
يعد الملتقى الذي يأتي بعنوان "عودة إلى الجذور" هو التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحي جوانب ثقافية وسياحية في معالم مصر المميزة.
 
 

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