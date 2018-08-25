الاحتلال الإسرائيلى يغلق باب الأسباط بالقدس بحجة وجود "جسم مشبوه"

أ ش أ

أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلى ، اليوم السبت ، باب الأسباط (من أبواب القدس القديمة) بحجة وجود جسم مشبوه.

وقال شهود عيان : "إن عناصر من وحدات الهندسة بقوات الاحتلال وصلت المنطقة لفحص الجسم المشبوه وسط إغلاق تام لمحيط المنطقة".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد اعتقلت فى وقت سابق اليوم أربعة من موظفى لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس من مركز عملهم داخل المسجد المبارك وحولتهم إلى مركز التوقيف والتحقيق "القشلة" فى باب الخليل بالقدس القديمة.