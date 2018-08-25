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السبت، 25 أغسطس 2018 01:57 م
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الاحتلال الإسرائيلى يغلق باب الأسباط بالقدس بحجة وجود "جسم مشبوه"

السبت، 25 أغسطس 2018 01:36 م
الاحتلال الإسرائيلى يغلق باب الأسباط بالقدس بحجة وجود "جسم مشبوه" قوات الاحتلال
أ ش أ
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أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلى ، اليوم السبت ، باب الأسباط (من أبواب القدس القديمة) بحجة وجود جسم مشبوه.

وقال شهود عيان : "إن عناصر من وحدات الهندسة بقوات الاحتلال وصلت المنطقة لفحص الجسم المشبوه وسط إغلاق تام لمحيط المنطقة".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد اعتقلت فى وقت سابق اليوم أربعة من موظفى لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس من مركز عملهم داخل المسجد المبارك وحولتهم إلى مركز التوقيف والتحقيق "القشلة" فى باب الخليل بالقدس القديمة.


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